СМИ сообщили, что Трамп назвал Крым российским. Что он говорил раньше

14 июля издание BuzzFeed News сообщило, что президент США Дональд Трамп сказал лидерам G7, что Крым российский, так как живущие там люди говорят на русском языке.

НВ рассказывает о реакции на эту публикацию в Белом доме, Украине и России, а также о предыдущих заявлениях Трампа о Крыме, сделанных во время предвыборной кампании и после избрания.

BuzzFeed News ссылается на "два дипломатических источника", которые говорили на условиях анонимности. По их словам, во время ужина Трамп, казалось, задавался вопросом, почему лидеры G7 поддержали Украину.

Президент США сказал другим лидерам G7, что "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире", утверждает один из источников.

Однако неясно, были ли эти слова сказаны Трампом в шутки, или это сигнал о радикальном изменении внешней политики США.

После этой публикации пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс спросили на брифинге, действительно ли Трамп считает Крым российским из-за того, что там все говорят на русском.

"Я ничего не знаю о таких комментариях. Я знаю, что об этом сообщалось, но я не собираюсь комментировать частный разговор, в котором я не участвовала", - ответила она.

15 июня посольство США в России заявило, что позиция Соединенных Штатов по Крыму осталась неизменной.

"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции (в отношении РФ) останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", - заявил пресс-секретарь посольства Интерфаксу.

В этот же день пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила журналистам, что Украина не будет реагировать на публикацию BuzzFeed News.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - передает слова Бецы 112 Украина.

А глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Трамп на самом деле не говорил о принадлежности Крыма России, а его слова вырваны из контекста.

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", - сказал украинский министр.

По его словам, во время встреч Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке, "и мы очень детально объяснили, как это осуществляется".

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что... - ред.), многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.

Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации BuzzFeed News, заявил, что судить о достоверности публикаций о закрытых встречах лидеров G7 сложно.

"Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах Большой семерки, и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - передает слова Пескова ТАСС.

14 февраля 2017 года Белый дом опубликовал заявление президента США Дональда Трампа о его дальнейшей политике в отношении России. Среди ожиданий, озвученных американским президентом, – возврат Россией Крыма и деэскалация в Украине в целом.

Представитель Белого Дома Шон Спайсер заявлял тогда, что Трамп занимает "жесткую" позицию в отношении России: "Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация".

Глава российского комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров выразил мнение, что заявление Белого дома по поводу возвращения Россией оккупированного Крыма может быть связано с желанием администрации США "приглушить" недовольство американцев Дональдом Трампом.

"Думаю, одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Оно было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте", - сказал российский депутат.

По его словам, требование вернуть оккупированный Крым является "таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску".

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин назвал это заявление "сильным месседжем".

Трамп также несколько раз связывал аннексию Крыма с политикой своего предшественника на президентском посту Барака Обамы.

В мае 2017 года Трамп во время встречи с президентом Италии Серджо Матарелло и премьер-министром Паоло Джентилони говорил, что Россия должна отвечать за свои действия в Крыму и на востоке Украины.

Во время предвыборной кампании заявления Трампа о Крыме были более противоречивыми.

Так, 27 июля 2016 года он заявил, что готов признать Крым частью России и рассмотреть вопрос снятия с России санкций.

31 июля 2016 года Трамп выразил убеждение, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу Российской Федерации и США должны это учитывать.

