СМИ: Секретариат Совета Европы разослал странам ПАСЕ документ о "незаконности" санкций против РФ

Документ о "незаконности" санкций против РФ был подготовлен по просьбе генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда

В последние дни сентября политические группы ПАСЕ и правительства всех стран-членов получили из секретариата Совета Европы документ со статусом "не для распространения", в котором говорится о "незаконности" санкций против России, пишет Европейская правда.

Документ был подготовлен по просьбе генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.

В описании документа юридический советник СЕ Йорг Полякевич доказывает, что механизм санкций должен быть отменен, поскольку противоречит духу Устава СЕ (хотя этот механизм также прописан именно в Уставе). Полякевич утверждает, что нужно отменить право Ассамблеи накладывать самые сильные санкции - лишение права голоса делегации стран-нарушителей.

По его мнению, санкции, наложенные ПАСЕ без консультаций с Комитетом министров, нарушают баланс власти в Совете Европы. К тому же российских депутатов нельзя наказывать за правительственную политику, отмечает вывод.

"Процедура обжалования полномочий не должна использоваться для того, чтобы подвергать санкциям парламентские делегации из-за действий их правительств", - говорится в документе.

Также проблемой является то, что Россия, попав под санкции, лишается права участвовать в выборах генсека и других руководителей организации.

ПАСЕ будет голосовать по изменениям в регламент, которые могут осложнить наложения санкций на РФ, на заседании 9 октября.

Верховная Рада приняла заявление, согласно которому, в случае снятия ограничений с российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций, Украина пересмотрит принципы сотрудничества с ПАСЕ.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против русских.