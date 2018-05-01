СМИ: Российский истребитель совершил непрофессиональный перехват американского самолета P-8

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Американский самолет P-8 (иллюстративное фото)

Американский самолет P-8 (иллюстративное фото)

Российский истребитель Су-27 совершил непрофессиональный перехват самолета наблюдения ВМС США P-8, когда тот совершал полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников в Пентагоне.

По данным телеканала, инцидент произошел во вторник, 1 мая. Один из чиновников рассказал, что российский самолет пролетел примерно в 6 метрах от американского.

Перехват был безопасным, но непрофессиональным, говорится в материале.

Представитель Военно-морских сил США в Европе Зак Харрелл отказался комментировать этот инцидент, сказав, что "корабли и самолеты ВМС США рутинно взаимодействуют с воинскими единицами других стран".

Он добавил, что Военно-морской флот предоставит информацию о небезопасных взаимодействиях.

Последний непрофессиональный перехват самолета ВМС США российским самолетом произошел в январе, когда Су-27 пролетел в полутора метрах от EP-3. После этого инцидента Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором обвинил РФ в грубом нарушении существующих соглашений и международного права.

Опасный маневр Су-27 возле ЕР-3 (январь 2018 года)

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