СМИ: РФ отозвала из Украины консула из-за перевозки холодного оружия

Третий секретарь Генерального консульства РФ в Одессе Андрей Малакей

РФ отозвала из Украины третьего секретаря Генерального консульства России в Одессе Андрея Малакея из-за обнаружения в его ручной клади при посадке на рейс в Минск предмета, похожего на сюрикен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел 1 июня 2018 года.

Андрей Малакей проходил багажный контроль в международном аэропорту Одесса, во время которого правоохранителями был обнаружен предмет, похожий на сюрикен (металлическое оружие японских ниндзя – прим. ред.).

В связи с этим инцидентом, российский дипломат был снят с рейса и покинул территорию аэропорта.

После этого представительство МИД в Одессе направило ноту в РФ.

Впоследствии российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.