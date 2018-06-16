16 июня 2018, суббота

СМИ: РФ отозвала из Украины консула из-за перевозки холодного оружия

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Третий секретарь Генерального консульства РФ в Одессе Андрей Малакей

Третий секретарь Генерального консульства РФ в Одессе Андрей Малакей

РФ отозвала из Украины третьего секретаря Генерального консульства России в Одессе Андрея Малакея из-за обнаружения в его ручной клади при посадке на рейс в Минск предмета, похожего на сюрикен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел 1 июня 2018 года.

Андрей Малакей проходил багажный контроль в международном аэропорту Одесса, во время которого правоохранителями был обнаружен предмет, похожий на сюрикен (металлическое оружие японских ниндзя – прим. ред.).

В связи с этим инцидентом, российский дипломат был снят с рейса и покинул территорию аэропорта.

После этого представительство МИД в Одессе направило ноту в РФ.

Впоследствии российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.

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