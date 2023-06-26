ЧВК Вагнера, вероятно, трансформируют, а из-за бунта Пригожина пробелов на фронте не возникло — The New York Times 26 июня, 13:25 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После кратковременного бунта в России, неясно, останутся ли боевики ЧВК Вагнер силой на поле боя, ведь ее судьба теперь под вопросом, пишет The New York Times.

Издание пишет, что хотя часть наемников Пригожина, скорее всего, останется под контролем российской армии, вопрос о том, сколько «вагнеровцев» захотят воевать под эгидой министерства, остается открытым.

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«Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но, по мнению американских чиновников и независимых аналитиков, в обороне нет никаких прорех, которыми можно было бы воспользоваться», — говорится в статье.

В материале сказано, что бунт Пригожина, по крайней мере, согласно предварительному анализу, не заставил ни одно российское подразделение в пятницу или субботу покинуть свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы встать на защиту Москвы.

«Хотя группа, скорее всего, будет преобразована под контролем министерства обороны, нет уверенности, что Кремль позволит ей исчезнуть как эффективной боевой силе. Кроме того, у Пригожина может быть еще какой-то следующий ход», — сказано в статье.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».