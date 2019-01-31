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СМИ раскрыли схему обеспечения режима Мадуро валютой

Сегодня, 14:34
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EPA

Николас Мадуро

В январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту,  полученную после продажи принадлежащее южноамериканскому государству золота.  Об этом пишет издание Новая газета.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Первый рейс был совершен 18-19 января. Загруженный золотом Boeing 757 вылетел из Москвы и сперва приземлился в аэропорту Дубая, где его встречали инкассаторские броневики Центробанка ОАЭ.

Затем лайнер взял курс на Каракас с промежуточной посадкой в марокканском городе Агадир. В Москву он вернулся 23 января тем же путем.

Второй раз это воздушное судно прибыло в Каракас 30 января с той разницей, что после Дубая были совершены две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

Согласно информации Новой газеты, на январь 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

До 2011 года большая часть золотого запаса Венесуэлы хранилась в банках Европы и США. Если весь золотой запас страны оценивался в 365,7 тонны, то за пределами Венесуэлы хранилось 233 тонны золота.

В августе 2011 года тогдашний президент страны Уго Чавес объявил о своем решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу. К ноябрю 2012 года за границей осталось 57 тонн венесуэльского золота, большую часть которого было доверено хранить ЦБ России.

Рыночная цена 30 тонн золота составляет примерно 1,2 млрд долларов.

30 января непризнанный Западом президент  Венесуэлы Николас Мадуро, заявил, что выделяет миллиард евро на программу благоустройства Венесуэлы.

Ранее США ввели санкции  против крупнейшей венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, заморозив ее активы на сумму в $7 млрд. В Вашингтоне заявили, что планируют предотвратить дальнейшее разграбление активов и природных ресурсов Венесуэлы режимом Мадуро.

США и другие страны Запада поддерживают временного президента Хуана Гуаидо и демократически избранную Национальную ассамблею.

Теги:   Венесуэла Россия Николас Мадуро

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