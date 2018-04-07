СМИ: Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию

Лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ до ареста в Германии, сообщает Европейская правда со ссылкой на испанский портал El Mundo.

По информации двух источников, экс-президент Каталонии после выдачи евроордера на его арест рассматривал два варианта дальнейших действий – бежать в Россию или направиться в Швецию.

В итоге, Пучдемон выбрал последний вариант и 23 марта, когда был выдан евроордер на его арест, направился на автомобиле в Лапландию – северный регион на границе со Швецией. Из Лапландии он въехал на территорию Швеции. За полтора дня политик преодолел свыше 1,7 тыс. км и 24 марта прибыл в Стокгольм.

Пучдемон планировал вернуться в свою резиденцию в Ватерлоо (Бельгия) через территорию Дании и Германии.

Однако автомобиль, на котором экс-президент Каталонии совершал проезд через границу, был хорошо узнаваем, так как в течение нескольких месяцев использовался политиком во время его поездок. Этот факт позволил немецким правоохранителям распознать номерные знаки и задержать Пучдемона.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Карлеса Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона.

Ранее немецкий суд постановил, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован по запросу Испании по основному обвинению в "организации восстания". 6 апреля прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн постановила освободить Карлеса Пучдемона под залог в 75 тыс. евро.