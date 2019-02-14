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СМИ: Премьер Японии пересмотрит стратегию на переговорах о мирном договоре с РФ

Сегодня, 10:28
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EPA

Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией по мирному договору

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пересматривает стратегию на переговорах с Россией по территориальным вопросам и заключению мирного договора, сообщает японское агентство Jiji со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, Абэ планировал выйти на рамочное соглашение по мирному договору на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июне 2019 года во время саммита G20 в Осаке.

Агентство отмечает, что после встречи с Путиным в январе стало ясно, что это неосуществимо, поскольку не было значительного прогресса. 

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года. 

14 января 2019 года переговоры России и Японии о Курилах завершились провалом.

Теги:   Синдзо Абэ Россия Япония

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