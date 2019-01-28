СМИ: Повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля Сегодня, 22:29 917 Цей матеріал також доступний українською EPA "Значимое голосование" по Brexit состоится 13 февраля EPA

Голосование в парламенте Великобритании за сделку об условиях выхода страны из Европейского Союза (Brexit) состоится 13 февраля, сообщает Sky News со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, премьер-министр Британии Тереза Мэй проинформировала депутатов из Консервативной партии, что следующее "значимое голосование" по ее сделке по Brexit состоится 13 февраля.

Sky Sources say Prime Minister Theresa May has told Conservative MPs that the next 'meaningful vote' on her Brexit deal will be held on 13 February 28 января 2019 г.

Ранее представитель Терезы Мэй заявил, что парламент получит второй шанс принять соглашение об условиях Brexit.

Согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока провалилось на голосовании в британском парламенте 15 января.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.