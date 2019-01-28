Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
Анастасия Леухина
Дорогое Минобразования, вам нечего терять
Иван Яковина
28 января: Гибель Европы и Маск с огнеметом
Владимир Фесенко
Важная миссия Вакарчука

СМИ: Повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля

Сегодня, 22:29
917
Цей матеріал також доступний українською

EPA

"Значимое голосование" по Brexit состоится 13 февраля

Голосование в парламенте Великобритании за сделку об условиях выхода страны из Европейского Союза (Brexit) состоится 13 февраля, сообщает Sky News со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, премьер-министр Британии Тереза Мэй проинформировала депутатов из Консервативной партии, что следующее "значимое голосование" по ее сделке по Brexit состоится 13 февраля.

Ранее представитель Терезы Мэй заявил, что парламент получит второй шанс принять соглашение об условиях Brexit.

Согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока провалилось на голосовании в британском парламенте 15 января.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Тереза Мэй Великобритания Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 17:45

article_img
Правосудия в России нет: Балух не будет просить о помиловании
Политика

Сегодня, 11:41

article_img
Как Вакарчук решался, идти или не идти в президенты: шесть цитат
События

Сегодня, 17:19

article_img
СБУ раскрыла личности российских наемников в Судане, воевавших ранее на Донбассе - фото

ТОП-3 мнений

Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
27006
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
13938
Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
10861
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32482
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
27006
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
15185
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75350
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34308
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32482