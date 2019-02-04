СМИ: Повар Путина Пригожин часто летает в Сирию и Африку, где Россия "имеет свои интересы" Сегодня, 18:36 88 Цей матеріал також доступний українською Anna Zvereva / Flickr Самолет, на котором якобы летает Евгений Пригожин Anna Zvereva / Flickr

Приближенный к президенту Россию олигарх Евгений Пригожин (также известный как повар Путина) совершает регулярные поездки в Африку и Ближний Восток, где Москва стремится укрепить свое присутствие, говорится в расследовании Новой газеты.

Пригожин для своих командировок использует частный самолет Raytheon Hawker 800XP с бортовым номером M-VITO. Это стало известно после того как дочь Евгения Пригожина - Полина опубликовала фотографии самолета в своем инстаграме.

Благодаря сервисам по отслеживанию самолетов, журналисты Новой газеты узнали, что в период с декабря 2016 по январь 2019 года самолет повара Путина чаще всего останавливался в Санкт-Петербурге и Москве. Далее следуют Ближний Восток и Африка. В некоторых случаях самолет, по всей вероятности, летел с выключенным транспондером.

"За два года бизнес-джет M-VITO 48 раз совершил посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, граничащего с Сирией. В большинстве случаев Бейрут, судя по деталям перелетов, использовался только как перевалочный пункт, из которого через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку", - говорится в расследовании.

Новая газета подсчитала, что самолет Пригожина 21 раз побывал над территорией Сирии, несмотря на угрозу ракетных ударов, а также 27 раз - над Египтом, рядом с Ливией или над ней. По данным кенийских СМИ, он также бывал в Судане и Чаде.

Впервые бизнес-джет был замечен в Африке над Египтом 10 ноября 2017 года – незадолго до того, как РФ получила от ООН разрешение на отправку оружия и инструкторов в Центральноафриканскую Республику.

Издание отмечает, что не может подтвердить присутствие Пригожина на борту M-VITO. Согласно источнику, имеющему доступ к данным полетной регистрации, Пригожин был на рейсе Москва-Хартум (Судан) на борту другого самолета с регистрационным номером М-NJSS. По словам собеседника, он прилетел на этом самолете в сопровождении двух бойцов ЧВК Вагнера.

По данным журналистов, визиты Пригожина связаны с интересами России в Африке и Сирии, которые в том числе обеспечивают структуры Пригожина. В частности, деятельность российских наемников, военное сотрудничество, а также разведка и добыча полезных ископаемых (алмазы – в ЦАР, нефть и газ – в Сирии).

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В пресс-службе компании Конкорд ответили, что бизнес-джет M-VITO не принадлежит Пригожину и он им не пользуется, а информация о визите в Судан не соответствует действительности.