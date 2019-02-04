СМИ: Повар Путина Пригожин часто летает в Сирию и Африку, где Россия "имеет свои интересы"
Приближенный к президенту Россию олигарх
Евгений Пригожин (также известный как повар Путина) совершает
регулярные поездки в Африку и Ближний Восток, где Москва стремится укрепить
свое присутствие, говорится в расследовании Новой
газеты.
Пригожин для своих командировок использует частный
самолет Raytheon Hawker 800XP с бортовым номером M-VITO. Это стало
известно после того как дочь Евгения Пригожина - Полина опубликовала фотографии
самолета в своем инстаграме.
Благодаря сервисам по отслеживанию самолетов,
журналисты Новой газеты узнали, что в период с декабря 2016 по январь 2019 года
самолет повара Путина чаще всего останавливался в Санкт-Петербурге и Москве.
Далее следуют Ближний Восток и Африка. В некоторых случаях самолет, по всей
вероятности, летел с выключенным транспондером.
"За два года бизнес-джет M-VITO 48 раз
совершил посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, граничащего с Сирией. В
большинстве случаев Бейрут, судя по деталям перелетов, использовался только как
перевалочный пункт, из которого через несколько часов после приземления джет
вылетал в Сирию или в Африку", - говорится в расследовании.
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Путина Пригожин причастен к нападениям на оппозиционеров, спецоперациям в
России и за ее пределами - Новая газета
Новая газета подсчитала, что самолет Пригожина
21 раз побывал над территорией Сирии, несмотря на угрозу ракетных
ударов, а также 27 раз - над Египтом, рядом с Ливией или над ней. По данным
кенийских СМИ, он также бывал в Судане и Чаде.
Впервые бизнес-джет был замечен в Африке над Египтом
10 ноября 2017 года – незадолго до того, как РФ получила от ООН разрешение на
отправку оружия и инструкторов в Центральноафриканскую Республику.
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троллей
Издание отмечает, что не может подтвердить
присутствие Пригожина на борту M-VITO. Согласно источнику, имеющему доступ к
данным полетной регистрации, Пригожин был на рейсе Москва-Хартум (Судан) на
борту другого самолета с регистрационным номером М-NJSS. По словам собеседника,
он прилетел на этом самолете в сопровождении двух бойцов ЧВК Вагнера.
По данным журналистов, визиты Пригожина связаны с интересами России в Африке и Сирии, которые в том числе
обеспечивают структуры Пригожина. В частности, деятельность российских
наемников, военное сотрудничество, а также разведка и добыча полезных
ископаемых (алмазы – в ЦАР, нефть и газ – в Сирии).
В пресс-службе компании Конкорд ответили, что
бизнес-джет M-VITO не принадлежит Пригожину и он им не пользуется,
а информация о визите в Судан не соответствует действительности.