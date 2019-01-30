СМИ: Послы стран НАТО утвердили протокол о присоединении Северной Македонии
Послы стран-членов НАТО утвердили приложение к протоколу о присоединении Северной Македонии, сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что теперь представители НАТО ждут разрешения своих стран
подписать протокол.
Представитель НАТО заявил, что дата подписания протокола о вступлении Македонии будет определена "в ближайшие дни".
После подписания он будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.
Обычно процедура ратификации занимает год.
Напомним, 25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии.
В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.
30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.
20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.
11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.