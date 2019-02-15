СМИ: Посла Ватикана во Франции подозревают в домогательствах к чиновнику Сегодня, 17:35 86 Цей матеріал також доступний українською Free-Photos/pixabay.com В отношении дипломата ведется предварительное расследование. Free-Photos/pixabay.com

Во Франции открыли расследование против посла Ватикана по обвинению в приставаниях к чиновнику в мэрии Парижа, сообщает Reuters.

Нунций Святого престола во Франции 74-летний архиепископ Луиджи Вентура, занимающий эту должность в течение последнего десятилетия, подозревается в том, что он касался ягодиц сотрудника мэрии мужского пола во время новогоднего выступления мэра Анн Идальго.

По словам представителя мэрии, "Вентура настойчиво гладил ягодицы молодого человека во время церемонии”, а также “несколько раз положил руки на ягодицы".

Читайте также: Папа Римский признал факты сексуального насилия над монахинями

Судебный источник подтвердил, что в отношении Вентуры ведется предварительное расследование.