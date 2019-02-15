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СМИ: Посла Ватикана во Франции подозревают в домогательствах к чиновнику

Сегодня, 17:35
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Free-Photos/pixabay.com

В отношении дипломата ведется предварительное расследование.

Во Франции открыли расследование против посла Ватикана по обвинению в  приставаниях к чиновнику в мэрии Парижа, сообщает Reuters.

Нунций Святого престола во Франции 74-летний архиепископ Луиджи Вентура, занимающий эту должность в течение последнего десятилетия, подозревается в том, что он касался ягодиц сотрудника мэрии мужского пола во время новогоднего выступления мэра Анн Идальго.

По словам представителя мэрии, "Вентура настойчиво гладил ягодицы молодого человека во время церемонии”, а также “несколько раз положил руки на ягодицы".

Судебный источник подтвердил, что в отношении Вентуры ведется предварительное расследование.

Теги:   Домогательства Париж Ватикан

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