СМИ опубликовали видео прогулки Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках саммита в Сингапуре совершили прогулку после ланча, во время которой обсудили достигнутые договоренности.

Соответствующее видео опубликовал корреспондент CNN в Twitter.

Trump and Kim walk and talk after lunch. Trump says they’re signing something. pic.twitter.com/TVOlMCxjDf — Jim Acosta (@Acosta) 12 июня 2018 г.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с Ким Чен Ыном.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.