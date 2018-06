СМИ опубликовали видео прогулки Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках саммита в Сингапуре совершили прогулку после ланча, во время которой обсудили достигнутые договоренности.

Соответствующее видео опубликовал корреспондент CNN в Twitter.

Trump and Kim walk and talk after lunch. Trump says they’re signing something. pic.twitter.com/TVOlMCxjDf