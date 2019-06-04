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СМИ не смогут задать Зеленскому вопросы во время его визита в Брюссель — журналист

4 июня, 12:00
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СМИ не смогут задать Зеленскому вопросы во время его визита в Брюссель — журналист - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Журналисты в Брюсселе не смогут задать Зеленскому вопросы

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

У себя в Twitter он отметил, что Зеленский не собирается давать совместную пресс-конференцию с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Также Йозвяк пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?», — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель 4−5 июня.

В рамках своего первого зарубежного визита Зеленский встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Теги:   Брюссель Владимир Зеленский

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