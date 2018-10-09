09 октября 2018, вторник

СМИ назвали возможных кандидатов на должность посла США при ООН

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В США ищут замену Никки Хейли

В США ищут замену Никки Хейли

Должность посла США при ООН вместо Никки Хейли может занять бывший экономический советник президента США Дональда Трампа Дина Пауэлл или посол США в Германии Рик Гренелл, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Дина Пауэлл с 2017 по 2018 год была старшим советником Трампа по экономическим инициативам, а также заместителем советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (отправлен в отставку в марте 2018 года). После работы в администрации Трампа Пауэлл вернулась в Goldman Sachs.

Второй кандидат на должность посла при ООН - нынешний посол в Германии Рик Гренелл. Во время президентства Джорджа Буша-младшего он занимал должность директора по связям с общественностью в офисе посла США при ООН.

По данным источников Bloomberg, решающий голос при назначении нового посла принадлежит госсекретарю Майку Помпео, советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону и самой Никки Хейли.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. 

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