СМИ назвали возможных кандидатов на должность посла США при ООН

Должность посла США при ООН вместо Никки Хейли может занять бывший экономический советник президента США Дональда Трампа Дина Пауэлл или посол США в Германии Рик Гренелл, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Дина Пауэлл с 2017 по 2018 год была старшим советником Трампа по экономическим инициативам, а также заместителем советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (отправлен в отставку в марте 2018 года). После работы в администрации Трампа Пауэлл вернулась в Goldman Sachs.

Второй кандидат на должность посла при ООН - нынешний посол в Германии Рик Гренелл. Во время президентства Джорджа Буша-младшего он занимал должность директора по связям с общественностью в офисе посла США при ООН.

По данным источников Bloomberg, решающий голос при назначении нового посла принадлежит госсекретарю Майку Помпео, советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону и самой Никки Хейли.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.