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СМИ назвали имя нового посла ЕС в Украине

Сегодня, 10:29
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СМИ назвали имя нового посла ЕС в Украине - фото

Matti Maasikas/Twitter

Новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас

Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хьюга Мингарелли на должности посла ЕС в Украине, пишет Европейская правда.

По данным источников издания, его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве.

Также отмечается, что замена посла является плановой и не связана ни с европейскими, ни с украинскими выборами.

В настоящее время Маасикас является заместителем министра иностранных дел Эстонии.

С 2011 по 2016 год он возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, а затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

Теги:   Хьюг Мингарелли Эстония Украина Евросоюз

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