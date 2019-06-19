СМИ назвали имя нового посла ЕС в Украине Сегодня, 10:29 Цей матеріал також доступний українською Matti Maasikas/Twitter Новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас Matti Maasikas/Twitter

Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хьюга Мингарелли на должности посла ЕС в Украине, пишет Европейская правда.

По данным источников издания, его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве.



Также отмечается, что замена посла является плановой и не связана ни с европейскими, ни с украинскими выборами.

В настоящее время Маасикас является заместителем министра иностранных дел Эстонии.

С 2011 по 2016 год он возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, а затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.