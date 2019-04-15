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СМИ назвали имя человека, который способствовал встрече Зеленского и Макрона

15 апреля, 10:39
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СМИ назвали имя человека, который способствовал встрече Зеленского и Макрона - фото

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Встрече Зеленского с Макрона способствовал французский философ Бернар-Анри Леви

Французский философ Бернар-Анри Леви способствовал подготовке визита шоумена Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Европейская правда.

Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.

Автор статьи отмечает, что сейчас философ является неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем.

Следует отметить, что перед прошлыми президентскими выборами, в марте 2014 года Леви сыграл важную роль в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

Напомним, 12 апреля шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в колонке на НВ Бернар-Анри Леви детально описал встречу с Зеленским.

Теги:   Бернар-Анри Леви Франция Эммануэль Макрон Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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