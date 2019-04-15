СМИ назвали имя человека, который способствовал встрече Зеленского и Макрона 15 апреля, 10:39 22343 Цей матеріал також доступний українською Ludovic Marin/Pool via REUTERS Встрече Зеленского с Макрона способствовал французский философ Бернар-Анри Леви Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Французский философ Бернар-Анри Леви способствовал подготовке визита шоумена Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Европейская правда.

Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.



Автор статьи отмечает, что сейчас философ является неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем.

Следует отметить, что перед прошлыми президентскими выборами, в марте 2014 года Леви сыграл важную роль в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

Напомним, 12 апреля шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Ранее в колонке на НВ Бернар-Анри Леви детально описал встречу с Зеленским.