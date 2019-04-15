СМИ назвали имя человека, который способствовал встрече Зеленского и Макрона
Французский философ Бернар-Анри Леви способствовал подготовке визита шоумена Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Европейская правда.
Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура
провел двухчасовую встречу с Зеленским.
Автор статьи отмечает, что сейчас философ является неофициальным каналом связи между Киевом и Парижем.
Следует отметить, что перед прошлыми президентскими выборами, в марте 2014 года Леви сыграл важную роль в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.
Напомним, 12 апреля шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее в колонке на НВ Бернар-Анри Леви детально описал встречу с Зеленским.