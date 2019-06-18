СМИ назвали имена причастных к катастрофе МН17 Вчера, 20:56 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Nieuwsuur Иван Безъязыков скрин видео Nieuwsuur

Нидерландский канал Nieuwsuur назвал имена четырех вероятных подозреваемых в причастности к уничтожению малайзийского Boeing-777 над Донбассом в 2014 году.

По данным журналистов, командир 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ Сергей Мецкаев в 2014 году отправился с конвоем, который перевозил зенитно-ракетный комплекс Бук, с которого сбили самолет.

Офицер российской армии Олег Поелатов, по некоторым данным, находился возле ЗРК Бук в момент пуска.

Журналисты также называют имена Сергея Дубинского, которого считают ключевым организатором транспортировки российского ЗРК Бук, и Дмитрия Киприана, руководителя спецслужбы российской разведки, которое было задействовано в транспортировке.

В сюжете также упоминается подозреваемый в государственной измене полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков. Он фигурирует как свидетель тех событий.

В комментарии журналисту Nieuwsuur Безъязыков заявил, что его разговор с представителями Международной следственной группы стал поводом для его задержания.

«Я давал такие материалы, в которых присутствуют сотрудники Службы безопасности Украины, которые потом начали использовать этот материал против меня», - заявил он.

Адвокат украинского полковника Виталий Тытыч в комментарии Громадському назвал фейком информацию о причастности его подзащитного к катастрофе самолета.

«Он попал в плен к тому бандформированию, которое могло помогать россиянам, но он попал позже [катастрофы MH17]. Это очевидный фейк», - сказал адвокат.

Напомним, что четырем причастным к уничтожению Boeing-777 над Донбассом будут объявлены подозрения после обнародования их имен.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.