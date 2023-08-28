«Проблема номер один». Во время учений украинских военных на Западе не хватает компетентных переводчиков — Financial Times 28 августа, 12:09 Украинские военные на учениях в Германии (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Нехватка компетентных переводчиков является главной проблемой, замедляющей процесс обучения украинских военных на Западе, пишет Financial Times.

«Переводчики — это проблема номер один», — сказал голландский бригадный генерал, заместитель руководителя многонациональной учебной миссии ЕС, которая была создана в ноябре 2022 года для обучения украинцев Мартин Бонн.

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В статье сказано, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, которые часто испытывают трудности с необходимым словарным запасом.

По словам Бонна, большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте.

«Слова, которые никто не использует в повседневной жизни», — сказал он.

По словам инструкторов, возраст и способности солдат, которые прибывают, часто разнятся. Одному добровольцу, прибывшему в Германию, был 71 год.

Издание пишет, что европейские инструкторы высоко оценили «огромную мотивацию» украинцев, несмотря на стресс, связанный с войной.

К концу года 10 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Германии, что является частью более широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами ПВО, в рамках которой 63 тысяч новобранцев были направлены Киевом в учебные лагеря в Европе и США.