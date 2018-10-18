СМИ: министры США и ЕС отменяют визиты в Эр-Рияд из-за убийства саудовского журналиста

Инвестиционную конференцию в Эр-Рияде отказались посещать английский, французский, нидерландский и американский министры.

Об этом пишет Politico.

Причина тому - беспокойство относительно вероятного убийства саудовского журналиста.

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр и нидерландский министр финансов Вопке Гоекстра заявили, что не будут участвовать в конференции Future Investment Initiative, которую принимает наследный саудовский принц Мухаммед ибн Салман на следующей неделе.

По информации CNN, в конференции не будет участвовать и министр финансов США Стивен Мнучин. Американские чиновники подтвердили телеканалу, что никто из правительственных чиновников не поедет в Саудовскую Аравию вместо Мнучина.

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Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он планировал получить необходимые для заключения брака документы. Представители властей Турции утверждают, что Хашкаджи пытали, убили и расчленили в здании консульства. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, настаивая, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.