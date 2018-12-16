СМИ: Лукашенко обсудил российское давление с высшим руководством Беларуси и призвал "стоять за независимость" Сегодня, 11:55 1196 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросу российского давления с высшим белорусским руководством и призвал "до конца стоять за независимость", сообщает белорусское издание Наша Ніва со ссылкой на два независимых источника.

Отмечается, что на совещании рассматривались действия Беларуси в условиях давления со стороны РФ.

"Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", – сообщил первый источник.

Также источник отметил, что некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами.

По информации неназванных сотрудников государственных структур, чиновникам поручили "пристальнее следить за информационным полем".

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