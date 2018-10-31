СМИ: Лондон надеется достичь соглашения по Brexit с ЕС до 21 ноября

Британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб выразил надежду, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании утвердят до 21 ноября, сообщает Sky News, ссылаясь на письмо Рааба главе парламентского комитета по делам по Brexit.

"Я буду рад предоставить данные комитету, когда оформление соглашения будет завершено, и в настоящее время я ожидаю, что это произойдет 21 ноября", - сказано в письме.

По словам Рааба, было решено большинство вопросов, а теперь все вместе строят то, как должны выглядеть будущие отношения и добились реального прогресса.

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