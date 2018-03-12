СМИ: Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США, сообщает Радио Свобода со ссылкой на южнокорейскую газету Donga Ilbo.
По данным источников издания в администрации президента Южной Кореи, лидер КНДР заявил о своих намерениях на встрече с южнокорейской делегацией в Пхеньяне.
Ранее Белый дом официально подтвердил информацию о подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Встреча президента США и лидера КНДР возможна только при условии "конкретных шагов" со стороны Пхеньяна, заявили в администрации Трампа.
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