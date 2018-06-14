СМИ: Япония и КНДР тайно обсуждают организацию саммита лидеров двух стран

Власти Японии и КНДР на протяжении нескольких месяцев ведут тайные переговоры относительно организации совместного саммита лидеров двух стран, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По информации издания, переговоры начались весной этого года.

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться на полях международной конференции в сентябре.

Ключевым вопросом повестки, по данным газеты, значится проблема японских граждан, которые были похищены спецслужбами КНДР и удерживаются в стране.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".