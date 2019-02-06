СМИ: Ирландия добивается от ЕС 4,5 миллиардов евро компенсации в случае "жесткого" Brexit Сегодня, 08:28 27 Цей матеріал також доступний українською EPA Ирландия намерена добиться компенсаций от ЕС из-за экспортных убытков в результате Brexit EPA

Ирландия ведет переговоры с ЕС о создании фонда, который компенсирует ущерб, нанесенный экспорту продовольствия в Великобританию в случае "жесткого" Brexit, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что ежегодно Ирландия экспортирует в Великобританию продовольствия на 4,5 миллиардов евро, при этом такса, согласно подсчетам Министерства сельского хозяйства страны, составляет 1,7 миллиардов евро.



По данным издания, только отрасль производства говядины в Ирландии может понести убытки до 700 миллионов евро из-за Brexit.

Чиновники в Еврокомиссии уже рассматривают возможность выплаты постоянных компенсаций для Ирландии. Ожидается, что вопрос выделения средств на непредвиденные расходы для выплат ирландским фермерам будет затронут на переговорах в Брюсселе 6 февраля, в которых примет участие премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Кроме того, Ирландия будет искать долгосрочное решение этого вопроса на переговорах по бюджету Евросоюза в апреле, отмечают источники газеты. Как пример чиновники называют помощь ЕС странам Балтии после того, как Россия запретила экспорт продуктов из европейских стран.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.