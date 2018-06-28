СМИ: Глава предвыборной кампании Трампа получал миллионы долларов от российского олигарха

Глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт получил 10 миллионов долларов от связанного с Кремлем российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на ордер на обыск, документы которого стали известны в среду, 27 июня.

В июле 2017 года в запросе на ордер для обыска агент ФБР сообщил, что налоговые документы компании, которую контролировал Манафорт с женой, свидетельствуют о поступлении кредита в 10 миллионов долларов от Дерипаски.

Документы также свидетельствуют, что Дерипаска финансировал консультационную работу Манафорта в Украине в 2005-2006 годах.

Данная информация снована на показаниях источника, имя которого было отредактировано, что может означать, что бывший союзник Манафорта пошел на сотрудничество со следствием.

Напомним, Полу Манафорту отменили домашний арест и взяли под стражу после жалобы команды специального прокурора Роберта Мюллера на то, что подозреваемый пытался влиять на свидетелей.

Позже СМИ сообщили, что Манафорт получил в американской тюрьме VIP-камеру.

Ему предъявлены обвинения, касающиеся отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

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Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства.

8 июня стало известно, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, предъявил новые обвинения против бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его давнего киевского партнера Константина Килимника.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает крайне жесткой и несправедливой меру пресечения бывшему руководителю своего предвыборного штаба.