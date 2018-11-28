СМИ: Германия и Франция против санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

Германия и Франция против новых санкций в отношении России

Германия и Франция выступили против введения новых санкций в отношении России на фоне агрессивных действий Москвы в Керченском проливе, сообщает Die Welt со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации издания, на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС в Брюсселе представители двух стран высказались за меры по укреплению доверия между сторонами конфликта. По мнению Германии и Франции, санкции не являются частью таких мер.

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз 10 декабря на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС может рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России в связи с ее агрессией в Керченском проливе.

В свою очередь в Госдепе США призвали страны Европы к более жестким санкциям против РФ.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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