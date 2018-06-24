СМИ: Генсек ПАСЕ подаст официальную прошение к Путину о помиловании Сенцова

В понедельник, 25 июня, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает DW со ссылкой на заместителя генсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", – сообщил Гольтген.

Он также отметил, что генсек как руководитель Совета Европы имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Ранее сообщалось, что 20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время официального визита в Москву призвал помиловать осужденного в России по сфабрикованному делу украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным причинам.

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Напомним, с 14 мая Олег Сенцов держит голодовку протеста. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Ранее депутаты пяти чешских оппозиционных партий, представленных в парламенте, призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 политзаключенных-украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.