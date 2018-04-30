СМИ: ЕС планирует заморозить активы пяти организаторов "выборов Путина" в Крыму

Европейский союз намерен заморозить активы пяти должностных лиц, ответственных за проведение выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Их утвердят министры ЕС в середине мая. Они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций", – отмечает Йозвяк.
Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов и в четвертый раз стал президентом РФ.
Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результатов голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционный давление на Кремль.
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6 апреля США ввели санкции против семерых российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
Из-за введения новых санкций совокупное состояние 50 самых богатых людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка.
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