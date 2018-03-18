СМИ: Дипломат КНДР отправился в Финляндию для полуофициальных переговоров с Вашингтоном

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Дипломат из КНДР был замечен при посадке на рейс в Финляндию
Фото: Yonhap

Дипломат из КНДР был замечен при посадке на рейс в Финляндию

В воскресенье, 18 марта, высокопоставленный северокорейский дипломат отправился в Финляндию для полуофициальных встреч с представителями США и Южной Кореи.

Как передает Yonhap, заместитель начальника управления по делам Северной Америки в Министерстве иностранных дел КНДР был замечен в международном аэропорту Пекина перед посадкой на борт рейса в Финляндию.

По словам дипломатических источников в Сеуле, он проведет переговоры с бывшими дипломатами США, включая бывшего посла США в Южной Корее Кэтлин Стивенс и экспертов по безопасности из Сеула.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обменяются мнениями о денуклеаризации Корейского полуострова, межкорейском саммите в апреле и саммите США-Северная Корея в мае.

Напомним, что 17 марта министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции, которая представляет перед Пхеньяном интересы США, завершили трехдневные переговоры в шведской столице Стокгольме о ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.

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