СМИ: Британская разведка перехватила план похищения журналиста Хашкаджи

Спецслужбы Великобритании знали о планах Саудовской Аравии похитить журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает газета Daily Express.

Источник, близкий к Хашкаджи, рассказал изданию, что журналист собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. По его словам, они встречались за неделю до инцидента, и Хашкаджи выглядел несчастным и взволнованным.

Отмечается, что приказ был отдан "из королевского круга", но не наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Спецслужбы Великобритании получили информации о деталях спецоперации против Хашкаджи в начале сентября, примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

Как сообщает газета, было приказано похитить журналиста The Washington Post и доставить в Эр-Рияд. В случае сопротивления Хашкаджи сотрудникам саудовских спецслужб оставили право на "альтернативные способы решения этой большой проблемы".

Высокопоставленный источник издания подтвердил, что МИ-6 (внешнеполитическая разведка) засекла 1 октября выдвижение группы, которая участвовала в операции и попросила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована.

Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В свою очередь генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста было преднамеренным.

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.