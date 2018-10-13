СМИ: Британия готовит санкции против саудовских чиновников после исчезновения журналиста

Лондон может ввести санкции против саудовских чиновников из-за исчезновения журналиста

Министерство иностранных дел Великобритании разрабатывает санкционный список представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает The Independent.

По информации издания, работа по определению саудовских чиновников, которые попадут в черный список, активизировалась в последние 48 часов.

Источник издания отметил, что британское правительство может применить "поправку Магнитского", позволяющую отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека.

Согласно закону, имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Поправка к законопроекту о санкциях и противодействии отмыванию денег была принята в мае. Она соответствует одноименному закону 2012 года, разработанному в США.

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Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о властях Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, заявляя, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание консульства.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

12 октября Турция сообщила властям США о наличии аудио и видеодоказательств убийства журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии.

Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.