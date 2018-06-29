СМИ: Бюро ПАСЕ приняло решение, которое может вернуть делегацию РФ в ассамблею

Бюро (руководящий орган) Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть делегацию России к работе в ассамблее, сообщает Европейская правда.

Согласно принятому решению, руководство Ассамблеи "приняло во внимание" все предложения, собранные в течение года чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием российской и всех других национальных делегаций.

Из этих предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ, и поручило регламентному комитету Ассамблеи срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

"Обратиться в комитет по вопросам правил, иммунитетов и институциональных вопросов... подготовить к сессии в октябре 2018 года доклад по предложениям относительно дополнений и изменений в те Правила ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций", - говорится в принятом решении.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.