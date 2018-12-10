СМИ: Арестованная в США россиянка Бутина решила признать вину
Обвиняемая США в агентурной деятельности в пользу России, россиянка Мария Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности, сообщает Bloomberg.
Адвокаты Бутиной попросили федеральный суд созвать слушания во вторник 11 декабря. Тогда их подзащитная изменит свое заявление о признании вины.
Напомним, что в июле Бутина не признала себя виновной.
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15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.
Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.