СМИ: Арестованная в США россиянка Бутина решила признать вину Сегодня, 20:24 192 Цей матеріал також доступний українською Мария Бутина Фото: All4shooters.com

Обвиняемая США в агентурной деятельности в пользу России, россиянка Мария Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности, сообщает Bloomberg.

Адвокаты Бутиной попросили федеральный суд созвать слушания во вторник 11 декабря. Тогда их подзащитная изменит свое заявление о признании вины.

Напомним, что в июле Бутина не признала себя виновной.

Русская любовь. Сексуальный шпионаж стал популярным методом работы агентов из РФ на Западе

15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.