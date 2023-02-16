В России «загадочно» выпала из окна главный военный финансист Западного военного округа 16 февраля, 17:26 Марина Янкина (Фото:Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга)

Начальница управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу 58-летняя Марина Янкина найдена мертвой под балконом ее дома.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Тело Янкиной обнаружила прохожая вечером 15 февраля около дома на Замшиной улице, говорится в сообщении. Предположительно, она могла покончить жизнь самоубийством. На 16 этаже на балконе дома были обнаружены вещи и документы погибшей.

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До работы в Минобороны РФ Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга.

Ранее также выпал из окна в Индии депутат от Единой России Павел Антонов. Его тело лежало в лужи крови возле отеля, где он отмечал свой 65-летний юбилей.