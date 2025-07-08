С начала полномасштабного вторжения в Украину в России зафиксировано по меньшей мере 20 загадочных смертей чиновников и лиц, связанных с властными структурами, сообщает The Moscow Times .

Среди недавних случаев — два представителя Министерства транспорта РФ. В частности, министр Роман Старовойт по официальной версии совершил самоубийство. В то время как его заместитель Андрей Корнейчук умер от остановки сердца.

В 2022—2024 годах зафиксировано по меньшей мере 18 подобных смертей среди бывших и действующих должностных лиц, в частности:

генералов Службы внешней разведки РФ Вячеслава Трубникова ( невыясненные обстоятельства) и Льва Соцкова ( застрелился);

невыясненные обстоятельства) и Льва Соцкова застрелился); проректора Российской таможенной академии Залима Керефова ( перерезал вены в СИЗО);

перерезал вены в СИЗО); депутата от Единой России Павла Антова ( выпал из окна в Индии);

выпал из окна в Индии); директора по авиационной отрасли Дальневосточной корпорации Ивана Печорина ( выпал из катера);

выпал из катера); заместителя главы главного управления МВД по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова ( с огнестрельным ранением);

с огнестрельным ранением); заместителя министра науки Петра Кучеренко, умершего в самолете после визита на Кубу;

начальнице финансового управления Западного военного округа РФ Марины Янкиной ( выпала с 16 этажа).

2025 год начался с новой волны смертей в РФ — факты гибели чиновников фиксировались ежемесячно. В январе — погиб заместитель главы администрации Владивостока в Таиланде, в феврале — самоубийство генерала МВД РФ, в марте — погибель чиновника из Архангельска во время хоккея, в апреле — самоубийство заместителя управляющего ФСИН Красноярского края.