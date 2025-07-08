В России при загадочных обстоятельствах погибли 20 чиновников с начала полномасштабной войны — СМИ

8 июля, 10:32
В РФ по меньшей мере погибли 20 чиновников (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России зафиксировано по меньшей мере 20 загадочных смертей чиновников и лиц, связанных с властными структурами, сообщает The Moscow Times.

Среди недавних случаев — два представителя Министерства транспорта РФ. В частности, министр Роман Старовойт по официальной версии совершил самоубийство. В то время как его заместитель Андрей Корнейчук умер от остановки сердца.

В 2022—2024 годах зафиксировано по меньшей мере 18 подобных смертей среди бывших и действующих должностных лиц, в частности:

  • генералов Службы внешней разведки РФ Вячеслава Трубникова (невыясненные обстоятельства) и Льва Соцкова (застрелился);
  • проректора Российской таможенной академии Залима Керефова (перерезал вены в СИЗО);
  • депутата от Единой России Павла Антова (выпал из окна в Индии);
  • директора по авиационной отрасли Дальневосточной корпорации Ивана Печорина (выпал из катера);
  • заместителя главы главного управления МВД по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова (с огнестрельным ранением);
  • заместителя министра науки Петра Кучеренко, умершего в самолете после визита на Кубу;
  • начальнице финансового управления Западного военного округа РФ Марины Янкиной (выпала с 16 этажа).

2025 год начался с новой волны смертей в РФ — факты гибели чиновников фиксировались ежемесячно. В январе — погиб заместитель главы администрации Владивостока в Таиланде, в феврале — самоубийство генерала МВД РФ, в марте — погибель чиновника из Архангельска во время хоккея, в апреле — самоубийство заместителя управляющего ФСИН Красноярского края.

