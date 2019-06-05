Смерть российского имперского проекта: Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в ЕС Вчера, 16:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Francois Lenoir Зеленский провел встречу с Туском REUTERS/Francois Lenoir

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе похоронит имперские амбиции России.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина должна продолжать движение в ЕС.

Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что во время визита в Брюссель Зеленский еще раз задекларирует неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Экс-президент Петр Порошенко посоветовал Зеленскому сохранить имеющиеся наработки. По словам Порошенко, речь идет о том, чтобы сохранить четыре союза Украины и ЕС — энергетический, цифровой, таможенный, а главное — подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.