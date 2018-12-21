Смерть россиянина в украинской колонии: в МИД РФ допустили умышленное убийство Сегодня, 18:27 876 Цей матеріал також доступний українською Заключенный ранее воевал против украинской армии Фото: pixabay

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что россиянина, который умер в колонии во Львовской области, могли убить.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

В МИД заявили, что во время вскрытия у мужчины, ранее воевавшего на Донбассе против ВСУ, обнаружили многочисленные серьёзные повреждения, в том числе перелом четырех рёбер и закрытую черепно-мозговую травму.

“Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина”, - сказано в сообщении.

Сейчас по факту смерти продолжается досудебная проверка.

Ранее, в Дрогобыче Львовской области в исправительной колонии №40 умер гражданин Российской Федерации Валерий Иванов. Инцидент произошел 9 декабря. Он находился в комнате отдыха для заключенных и решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого Иванов залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился о мусорное ведро, в результате чего наступила смерть.

Иванов воевал на стороне боевиков "Л/ДНР" на Донбассе против украинской армии. Его называли в списке тех, кого Украина была готова обменять на своих граждан.