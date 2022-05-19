«Таких, как Путин, там до черта». Данилов комментирует возможность смены политики РФ в случае смерти российского диктатора

19 мая, 17:17
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не считает, что смерть российского диктатора Владимира Путина изменит политику России (Фото:rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не считает, что смерть российского диктатора Владимира Путина изменит политику России (Фото:rnbo.gov.ua)

Секретарь Совета национальной безопасноти и обороны Украины Алексей Данилов в интервью НВ прокомментировал возможность смены политики РФ в случае смерти российского диктатора Владимира Путина.

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«Таких как Путин, к большому сожалению, там до черта. Зря люди считают, что если Путин уйдет, а придет другой кто-то, он не станет новым Путиным — там иного руководителя быть не может», — заявил Данилов.

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По его словам, это было большой ошибкой Запада в 90-е годы делать ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии.

«Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин. На сегодняшний день те 130 этносов, которые там есть, их невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима. Если будет демократия, то Россия рассыпется, как бумажный дом. Беда в том, что последствия этой ошибки мира мы сегодня должны на себе нести, прочувствовать в полной мере», — подчеркнул Данилов.

Западные СМИ все чаще уделяют внимание здоровью Владимира Путина. О вероятных неизлечимых болезнях пишут The Sun, Daily Mail, New York Post и New Lines Magazine. В своих публикациях западные издания приписывают российскому диктатору целый ряд онкологических заболеваний, среди которых рак щитовидной железы, кишечника и крови, а также подозревают наличие болезни Паркинсона и даже психических расстройств.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин СНБО Украина-Россия Смерть Путина Российско-украинская война Сюжет НВ Алексей Данилов

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