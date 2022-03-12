«Диктаторы всегда заканчивают плохо». Интервью с Арсеном Аваковым — об убийстве Путина, распаде империи и расправе с коллаборантами 12 марта, 23:21 Цей матеріал також доступний українською Арсен Аваков (Фото:Назарий Мазилюк/Украинская правда)

В интервью Радио НВ бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, насколько жесток будет украинский отпор оккупантам, может ли окружение Путина убить диктатора и какой будет ответственность для коллаборантов.

— Что вам известно о состоянии оккупационных войск на территории Украины?

— По разным оценкам, от 25% до 30% группировки, которая атаковала Украину, сейчас находится в недееспособном состоянии — или в сырой земле отдыхают, или ранены, или пленные. Это говорит о том, что боевой дух той группировки, которая находится на территории Украины, крайне низкий. [Они] все видят, все знают, хорошо понимают, что им здесь не рады; хорошо знают, что чем дольше они остаются на нашей земле, тем больше шансов, что они не вернутся или вернутся калеками. Как-то их нужно удерживать, а потому им дают самые бесчеловечные приказы: убивать, насиловать, грабить.

Это новый русский фашизм во главе с новым фюрером.

Это ожесточение, которое происходит со стороны русских оккупационных войск, получит еще большое ожесточение с нашей стороны: отпор будет еще более жестоким.

К сожалению, тут не место гуманитарным позициям, потому что, когда молодые люди пришли убивать наших людей, у меня нет никакой гуманности: мы на своей земле защищаемся и будем очень жестко отвечать на такие вещи.

— Путина может убить кто-нибудь из его окружения или они на это не способны?

— Оставьте нам это сладкой неожиданностью. Вдруг мы проснемся утром, а нам скажут: «Путина грохнули».

Но я думаю, что любой диктатор в любой империи всегда кончал плохо: или его убивали же, или он трагически погибал, или его разрывала толпа. Я не знаю, что будет с Путиным. Я знаю, что тот механизм санкций (за нас весь мир вписался) и тот механизм сопротивления, который мы демонстрируем всему миру, создает условия для того, чтобы путинская Россия распалась, чтобы путинская империя не возродилась, а погибла. Это точно будет, вопрос — какой ценой. Так вышло, что наибольшую цену в мире платит Украина. Боремся мы за весь мир, а платит Украина.

— На Запорожскую АЭС завели каких-то российских специалистов и, я понимаю, собираются подключить атомную станцию к электропитанию оккупированного Крыма. Какие наши шансы помешать этим планам?

— Игры вокруг атомных станций очень дорого стоят и с этим нужно быть аккуратными. Мы имеем дело с обезьяной с гранатой в руке.

У него в голове много сценариев, как он считает, беспроигрышных действий. Он шантажирует весь мир атомной бомбой, может атаковать и взорвать хранилище ядерных отходов в Чернобыле, а при этом скажет, что это украинцы [сделали]. Он может взорвать дамбу Киевского водохранилища и сказать, что это украинцы. Он может атаковать блок Южно-Украинской станции. Такого рода гадостей у этого негодяя есть достаточное количество.

Этот человек перешел любые грани, он стал вести себя хуже фашистов.

Разрушения в Харькове сегодня чуть ли не больше, чем во время Второй мировой войны, когда город переходил из рук в руки четыре раза.

— Украина кричит на весь мир, чтобы они помогли системами противовоздушной, противоракетной обороны. Как нам сдвинуть этот вопрос?

— Динамика последних дней прекрасна, с точки зрения осознания Западом происходящего. Теперь Западу нужно окончательно понять и поверить, что если Путину хоть как-то сойдет с рук ситуация войны в Украине, то вопрос короткого времени, когда то же самое начнется со странами НАТО.

А то, что оружие идет наконец-то нескончаемым потоком в Украину, — факт. Начинающийся прямой и правильный поток финансовой помощи — факт. То, что Европа не готова и не будет воевать за украинцев и украинскую землю, тоже факт и Бог с ним: мы бы на земле и сами справились. Вопрос чудовищного отставания состоит в том, чтобы закрыться ПВО от всех этих российских ракет и самолетов. Преодолеть быстро это отставание, надеюсь, можно. Я думаю, что мы не являемся свидетелями окончательной позиции НАТО и Евросоюза, мы будем видеть большую динамику изменений позиций по отношению к этой агрессии.

— Какова ответственность для коллаборантов?

— Степень ожесточенности сейчас крайне высока. Только в Мариуполе официально погибли полторы тысячи [человек]. Уверен, что эта цифра, к сожалению, втрое выше, ведь есть жертвы под развалинами домов. В Харькове количество жертв даже не оглашается.

На фоне такого рода смертей никакой церемонии с коллаборантами и предателями не будет, поверьте мне. По законам военного времени, этих людей будет ждать жесточайшая расправа.

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