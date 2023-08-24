Смерть Пригожина мало что меняет — президент Литвы 24 августа, 16:24 Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что возможная смерть главаря террористической группировки ЧВК Вагнер Евгения Пригожина не значительно меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

Об этом сообщает LRT.

«Смерть Пригожина, если она действительно будет подтверждена, мало что меняет», — сказал Науседа.

По его словам, возможное убийство Пригожина свидетельствует о том, что режим переходит в новую стадию, когда «эти люди уже убивают друг друга». В то же время он подчеркнул, что гибель главаря ЧВК пока не улучшает ситуацию с безопасностью.

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Литовский лидер напомнил, что одной из целей наемников ЧВК Вагнер является дестабилизация ситуации в регионе.

«Наша задача, наша священная обязанность — защищать безопасность наших границ, потому что сегодня это самое главное, и быть готовыми без всяких сомнений вместе с нашими верными партнерами защищать нашу безопасность», — сказал он.

Инфографика: NV

24 июня вагнеровцы во главе с Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для их размещения, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

23 августа после падения самолета Пригожина и заявлений о его вероятной смерти ЦНС сообщил, что часть вагнеровцев якобы пытается покинуть Беларусь. По данным спутниковых снимков, в Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами.