Очень высока вероятность, что глава МИД Беларуси Макей был убит — Климкин 6 декабря, 18:03 Церемония прощания с Владимиром Макеем в Минске (Фото:Pavel Orlovsky/BelTA/Handout via REUTERS)

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что очень высока вероятность, что глава белорусского МИДа Владимир Макей был убит.

«Я считаю, что очень высока вероятность, что Макей был убит. Конечно, есть соответствующие вещества, препараты, которые стимулируют инфаркт. Это совершенно не случайно, я просто знаю, как Макей следил за своим здоровьем, ценил свою позицию, у него были, я думаю, мечты когда-нибудь заменить Лукашенко. Сохранялись ли эти мечты в последние годы — вряд ли можно сказать», — сказал Климкин Радио НВ.

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По словам бывшего главы МИДа, его интуиция подсказывает ему, что Макея убил «не просто инфаркт».

64-летний Владимир Макей внезапно скончался 26 ноября.

Он занимал должность в правительстве диктатора Александра Лукашенко с 20 августа 2012 года. В 2020 году, когда в Беларуси были сфальсифицированы президентские выборы и начались массовые протесты, Лукашенко отправил правительство в отставку, но Макея оставил в должности.

Макей заявил, что все несогласные с политикой государства должны уйти из министерства. Как писало Радио Свобода, тогда журналисты связали это заявление с участием в пикетах против милицейского насилия двух сотрудников МИДа.

Незадолго до смерти Макей посетил Ереван, где проходил саммит ОДКБ.

В феврале, за несколько дней до полномасштабного вторжения России, глава белорусского МИДа уверял, что «ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ» не останутся на территории страны после завершения «совместных учений».