Какие проблемы возникли у Лукашенко после смерти Макея — белорусский политолог 5 декабря, 20:12 Белорусский диктатор Александр Лукашенко на похоронах главы МИД Беларуси Владимира Макея (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Белорусский политолог Артем Шрайбман в интервью Радио НВ рассказал, какие проблемы возникли у белорусского диктатора Александра Лукашенко после внезапной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея.

В интервью Радио НВ Шрайбман отметил, что не имеет однозначного мнения о том, убили Макея или нет, и высказал мнение, что он вряд ли мог вести переговоры с Западом о гарантиях безопасности для белорусского диктатора Александра Лукашенко, но мог обсуждать частичное снятие санкций с Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных.

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«Я не считаю Макея каким-то особо прозападным. Дело в том, что в Беларуси МИД всегда был ответственен прежде всего именно за отношения с Западом. Потому что отношения с Россией Лукашенко администрирует сам или делегирует военным, премьер-министру. На МИДе всегда был западный вектор. Поэтому кто-либо, кто занимался западным вектором, автоматически считался, что он договаривается с Западом», — пояснил белорусский политолог.

По его словам, в ближайшее время убийство Макея не будет иметь последствий для Лукашенко, поскольку в нынешней ситуации глава МИД Беларуси не имел каких-либо успехов или возможностей в переговорах с Западом.

Шрайбман считает, что роль Макея могла бы вырасти, если бы Россия была вынуждена подписать мирное соглашение, согласно которому Беларусь была бы демилитаризована и не угрожала бы Украине с севера, особенно если бы Россия была повержена экономически и не смогла бы больше содержать Лукашенко «в тех же объемах, что сейчас».

«Лукашенко стал бы в этой ситуации более гибким, как это бывало в прошлом. И в такой ситуации наличие Макея помогло бы. Потому что человек, во-первых, имеет давние глубокие связи на Западе (10 лет занимался именно западным вектором) и имеет прямой доступ к уху Лукашенко (он был помощником Лукашенко в нулевые, он был главой его администрации, он один из приближенных чиновников в системе к Лукашенко). Это означает прямой контакт», — объяснил политолог.

По его словам, найти в системе другого такого человека было бы сложно, поскольку ему понадобились бы два качества — приближенность к Лукашенко и его доверие и в то же время связи с Западом.

«Найти уникальную фигуру на случай размораживания отношений — это будет серьезная задача. В этом смысле для Лукашенко это кадровая проблема. Но прямо сейчас, прямо завтра, или в ближайшие месяцы во внешней политике Беларуси ничего не изменится от фамилии главы МИДа. Даже если распустить МИД Беларуси сегодня полностью, мы этого не заметим во внешнеполитическом курсе страны», — заверил Шрайбман.

64-летний Владимир Макей внезапно скончался 26 ноября.

Он занимал должность в правительстве диктатора Александра Лукашенко с 20 августа 2012 года. В 2020 году, когда в Беларуси были сфальсифицированы президентские выборы и начались массовые протесты, Лукашенко отправил правительство в отставку, но Макея оставил в должности.

Макей заявил, что все несогласные с политикой государства должны уйти из министерства. Как пишет Радио Свобода, тогда журналисты связали это заявление с участием в пикетах против милицейского насилия двух сотрудников МИДа.



Незадолго до смерти Макей посетил Ереван, где проходил саммит ОДКБ.

В феврале, за несколько дней до полномасштабного вторжения России, глава белорусского МИДа уверял, что «ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ» не останутся на территории страны после завершения «совместных учений».