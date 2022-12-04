Россияне послали Лукашенко сигнал загадочной смертью Макея — военный журналист
Белорусский диктатор Александр Лукашенко на похоронах Владимира Макея, 29 ноября (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)
Военный журналист Андрей Цаплиенко в эфире Радио НВ заявил, что россияне послали белорусскому диктатору Александру Лукашенко сигнал загадочной смертью его министра иностранных дел Владимира Макея.
«Сейчас ему послали сигнал. Думаю, это сделали россияне с загадочной смертью министра иностранных дел Макея. Сейчас Лукашенко просто загнан… Зверь — это Путин, но загнанное в политический тупик существо», — сказал Цаплиенко Радио НВ.
Он также подчеркнул, что победа Украины в войне будет означать для Лукашенко крушение режима.
64-летний Макей внезапно умер 26 ноября.
Он занимал должность в правительстве диктатора Александра Лукашенко с 20 августа 2012 года. В 2020 году, когда в Беларуси были сфальсифицированы президентские выборы и начались массовые протесты, Лукашенко отправил правительство в отставку, но Макея оставил в должности.
Макей заявил, что все несогласные с политикой государства должны уйти из министерства. Как пишет Радыё Свабода, тогда журналисты связали это заявление с участием в пикетах против милицейского насилия двух сотрудников МИД.
На прошлой неделе Макей посетил Ереван, где проходил саммит ОДКБ.
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В феврале, за несколько дней до полномасштабного вторжения России, глава белорусского МИД уверял, что «ни один российский военнослужащий и ни одна единица боевой техники из РФ» не останутся на территории страны после завершения «совместных учений».