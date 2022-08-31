Глава Еврокомиссии заявила, что Горбачев «открыл путь в свободную Европу» 31 августа, 01:46 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года умер последний руководитель СССР Михаил Горбачев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что он «сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса».

«Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу», — написала она в Twitter.

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