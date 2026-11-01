Без могилы и праха. Почему Сталин скрывал смерть Гитлера от мира и как британский историк узнал, что фюрер мертв
Американские солдаты в Париже читают выпуск военной газеты The Stars and Stripes с заголовком о смерти Адольфа Гитлера, 2 мая 1945 года (Фото: CORBIS/Corbis via Getty Images)
Запад искал Гитлера на разных континентах, и лишь 1 ноября 1945 года сотрудник разведки МИ-6 Хью Тревор-Ропер восстановил хронологию его последних дней. Юридически лидер нацистов был признан мертвым лишь спустя одиннадцать лет — 25 октября 1956 года.
На самом деле советские контрразведчики обнаружили обугленные останки лидера Германии Адольфа Гитлера еще 5 мая 1945 года возле Рейхсканцелярии. Спустя две недели генерал-майор Александр Вадис допросил в Берлине ассистентку стоматолога Кете Хойзерман. Ей показали золотые мосты и челюсти, и она без колебаний опознала их владельца. Однако в Москве решили скрыть факт смерти диктатора.
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«По моему убеждению, Гитлер не умер, а где-то скрывается, — сказал Иосиф Сталин американскому дипломату Гарри Гопкинсу 26 мая. — Советские врачи считают, что опознали тела Геббельса и шофера Гитлера, но я лично сомневаюсь даже в смерти Геббельса. Борман, Геббельс, Гитлер и, вероятно, Кребс бежали и сейчас скрываются».