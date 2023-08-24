Вывод вагнеровцев из лагеря в Беларуси пока не фиксируется, но ситуация постоянно меняется — Беларускі Гаюн 24 августа, 13:37 Наемники ЧВК Вагнера пока остаются в Беларуси (Фото:wargonzo/Telegram)

После вероятной смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе в РФ 23 августа пока не фиксируется вывод наемников из лагеря в Беларуси.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Там отметили, что ситуация на территории лагеря под Осиповичами не статичная и постоянно меняется.

Еще 15 августа там наблюдалось значительное увеличение техники, однако разбирали палатки для вагнеровцев.

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В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».

