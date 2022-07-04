Буданов озвучил два возможных сценария смены власти в России

4 июля, 10:43
Буданов на стал отвечать на вопрос, жив ли Путин (Фото:НВ)

Буданов на стал отвечать на вопрос, жив ли Путин (Фото:НВ)

В России возможны только два сценария смены власти в Кремле, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: «Снимайте, пожалуйста, немедленно с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, который руководил ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк. То есть произойдет «депутинизация». Ну и во всем обвиняют его», — сказал глава украинской разведки в интервью РБК-Украина.

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По словам Буданова, второй из возможных сценариев смены власти — это развал России.

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«Другой вариант — это просто развал России на несколько частей, на три и более», — добавил он.

При этом Буданов заявил, что сейчас продолжается процесс поиска «преемника» Путина. Называть их имена он не стал, заявив, что «не надо мешать этому процессу».

«Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело», — сказал глава ГУР МО.

Он подчеркнул, что экономические и политические элиты будут ждать подходящего момента для «правильной» смены власти, «так называемой «преемственности».

https://www.youtube.com/watch?v=OxJGU79qUwk

Буданов также отказался отвечать на вопрос о том, жив ли российский диктатор Владимир Путин.

«А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос. Я воздержусь от этого», — резюмировал он.

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17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи слабом здоровье Путина.

По его словам, это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

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Ряд западных СМИ также сообщали о ряде тяжелых болезней российского диктатора, в частности, о том, что у него рак на поздней стадии.

Вероятные проблемы со здоровьем российского диктатора Владимира Путина подогревают дискуссию о том, как может выглядеть смена власти в России в случае смерти либо недееспособности тирана.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Смена власти Кирилл Буданов Война России против Украины

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