«Надоело пятиться». Героическая борьба украинцев с Россией раскрепостила все постсоветское пространство — политолог 8 июля, 14:21 Предоставленный Украине беспилотник Bayraktar TB2 с надписью «Ястреб» на литовском и украинском языках на авиабазе Шяуляй в Литве, 6 июля (Фото:REUTERS/Ints Kalnins REFILE)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, что героическая борьба украинского народа с российской агрессией раскрепостила все постсоветское пространство.

«Вы знаете, их уже никто не боится, и вот это их больше всего бесит. Но это результат героической борьбы украинского народа, он раскрепостил все постсоветское пространство», — сказал Пионтковский.

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Он отметил, что лидеры Казахстана никогда так не разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным, как это делал недавно президент этой страны Касым-Жомарт Токаев.

Пионтковский также рассказал, что после запрета Литвы на транзит санкционных товаров в Калининградскую область российские власти запугивали Литву «один вечер, причем по-черному».

В частности замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал: «Мы теперь будем не дипломатическими методами действовать с Литвой, а практическими».

«Думал, что весь мир замрет, Литва приползет на коленях, Байден будет звонить Путину. Нет. Очень жесткие заявления последовали из Вашингтона — что при малейших покушениях на территориальную целостность Литвы будет активирована пятая статья НАТО», — напомнил политолог.

Пионтковский добавил, что в заявлениях западных политиков появилась «новая раскованность».

«Им надоело оглядываться, оговорки делать, как Столтенберг несколько месяцев назад, мол, самое главное для Североатлантического альянса — не допустить эскалации и Третьей мировой войны. Надоело им пятиться перед Путиным, и у меня такое ощущение, что им хочется уже как следует заехать ему по морде, причем всем — от Токаева до Балтийских республик», — сказал он.

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил Путину, что его страна не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.

Также он отказался принять российский орден Александра Невского, которым предложила накануне наградить его Москва. Казахстанские СМИ сообщили об этом со ссылкой на его пресс-службу. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 18 июня заявил в комментарии изданию Подъем, что награждать Токаева в РФ не собирались.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Через несколько дней был запрещен транзит санкционных грузов и по автомобильным дорогам. Запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.

От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответные меры.

После этого спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что если Россия будет намереваться предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат страну-члена НАТО.



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