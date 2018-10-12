Слышали это во время агрессии. Киев отреагировал на реакцию Кремля относительно возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя

Беца провела параллель между российской агрессией и реакцией Кремля на решение Константинополя

Россия использовала тезисы о защите русскоязычного населения Украины во время агрессии на востоке страны, заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Подобные тезисы о "защите русскоязычного населения" мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины", - написала она в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Вселенского патриарха об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ. Он заявил, что "Россия будет везде защищать интересы русских и русскоговорящих, интересы православных", если события войдут "в русло противоправных действий".

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томоса об автокефалии, этот процесс продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получено после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.